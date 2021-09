Porsche 911 Carrera del '97 finisce in vendita, e ha percorso meno di 2.000 km

La vettura visibile nell'immagine in fondo alla pagina e nel video in alto è una Porsche Carrera 4S del 1997 con appena 1.812 chilometri percorsi complessivamente: è un avvistamento raro, e in tanti non sono disposti a lasciarsela scappare.

Per molti è un esemplare da chiudere in un museo al riparto dalle intemperie e dal tempo, mentre altri ci metterebbero le meni sopra per divertirsi a più non posso. Qualunque sia l'obbiettivo nella mente del futuro acquirente, stiamo parlando di una macchina estremamente interessante, la quale in pochi giorni ha già ottenuto un'offerta di 176.000 dollari. L'asta inerente la Porsche Carrera 4S è destinata a raggiungere cifre ancora più alte, e ciò non sorprende affatto.

Sotto il cofano si trova l'originale propulsore a sei cilindri in linea da 3,6 litri ad aspirazione naturale, capace di erogare quasi 290 cavalli di potenza. In base a quanto riportato dal listino, l'unità propulsiva è letteralmente intonsa, e il tempo non l'ha per nulla intaccata. Per quanto concerne la carrozzeria invece, la Carrera 4S costruita per il mercato statunitense assume forme leggermente più grosse di quelle che caratterizzavano la 911, e a vantarsene sono soltanto 1.752 esemplari, tutti con cambio manuale a sei rapporti e trazione integrale.



Per chi fosse interessato, la vettura è stata revisionata centimetro per centimetro pochi mesi fa, e ha ricevuto la sostituzione di tutti i filtri, della pompa del carburante e di ogni altro elemento usurato. Oltretutto è doveroso menzionare il fatto che adesso poggia su un set di pneumatici Michelin Pilot Sport 2 nuovo di zecca.



