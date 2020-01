La Porsche 911 Belgian Legend Edition è stupenda ed omaggia il pilota Jacky Ickx

La Porsche 992 riceve un'edizione speciale di rara bellezza, un modello estremamente peculiare che si contraddistingue per scelte cromatiche decisamente eleganti. Si chiama Belgian Legend Edition ed è un omaggio al pilota Jacky Ickx. Vediamo cosa c'è da sapere su questo modello, assieme alle foto ufficiali.

Ne saranno prodotte solamente 75 unità, ulteriore prova della natura esclusiva e irripetibile di questa versione. Solo per il Belgio, come si intuisce fin dal nome dell'edizione. Il leggendario Jacques Bernard Ickx, infatti, è di Bruxelles: parliamo del campione plurititolato (ben sei titoli) della 24 Ore di le Mans.

Una vettura stupenda, basata sulla Carrera 4S, con la verniciatura Paint To Saple "X Blue" che abbraccia l'interezza degli esterni del veicolo, non solo nella scocca della carrozzeria, ma dominando anche i cerchi in lega Carrera Classic (da 20 e 21 pollici). Il richiamo al caso di Ickx è evidente.

La Porsche 992 Belgian Legend Edition, inutile quasi specificarlo, è una creatura di Porsche Manufaktur — di cui non mancano gli esempi di comprovata abilità.

Altri dettagli che impreziosiscono ulteriormente questi veicoli sono dati dalla firma del pilota, che compare su un badge sul montante B (opzionale), ma anche sul bracciolo centrale in pelle, oltre che sul portachiavi. Aspettiamoci tranquillamente un prezzo trai 120-150mila euro.