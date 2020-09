Questa Porsche 911 può battere anche le migliori supercar sul mercato

In giro c'è già la nuova Porsche 911 Turbo S, la quale sta dimostrando di possedere delle prestazioni incredibili, ma al contempo Manhart ha appena completato il proprio lavoro sulla scorsa generazione di 911 Turbo S, con un risultato altrettanto eccellente.

La casa di tuning, per la sua ultima creazione, parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi, di un 100-200 km/h in 4,9 secondi e di una velocità massima superiore ai 330 km/h. Certo la vettura stock non è da sottovalutare, ma questi numeri sono irraggiungibili senza pesanti modifiche.

Quindi, com'è possibile un cambiamento simile? E' presto detto, perché il motore bi-turbo a sei cilindri in linea da 3,8 litri ha ricevuto dei ritocchi ai compressori, nuovi intercooler, filtri dell'aria sportivi e prese d'aria in alluminio. Il sistema di scarico poi gode di controllo delle valvole e si fa carico di restituire un sound migliorato.

Inoltre non potevano mancare una ECU rimappata e la modifica al cambio automatico a doppia frizione, il quale serve a scaricare sull'asfalto ben 850 cavalli di potenza e 1.090 Nm di coppia. Giusto per comparativa, la Porsche 911 Turbo S standard generava 580 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia, e riusciva ad arrivare a 100 km/h in 2,8 secondi.

A ogni modo, trattandosi di Manhart, non si poteva potenziare la vettura senza rivisitarne l'estetica. Per questo motivo la sportiva tedesca vanta una verniciatura gialla con decalcomanie nere che ne attraversano longitudinalmente il lato destro della carrozzeria. Presente poi il logo "TR 850" a indicare l'output di potenza e i cerchi Levalla LVL 1,1 a raggi multipli da 21 pollici per tutte e quattro le ruote. Infine, per migliorare leggermente l'aerodinamica, il corpo della macchina è stato abbassato di 30 millimetri grazie alle nuove molle H&R.

Prima di lasciarvi alla nutrita galleria di immagini in fondo alla pagina, vi consigliamo di dare un'occhiata ad un altro modello di Stoccarda fortemente modificato: si tratta della Porsche 935 resa elettrica ed incredibilmente performante dal team di Bisimoto. In chiusura è degna di menzione la prova di una ragazza di 16 anni, la quale ha realizzato un nuovo Guinness World Record a bordo di una Porsche 718 Boxster Spyder