La Porsche 911 "base" vola sulle autobahn tedesche: oltre 300 km/h

La recente Porsche 911 GT3 RS ha messo in gioco prestazioni da capogiro per una vettura che può circolare su strada, ma la 911 GT3 non è da meno, senza dimenticare le altre versioni meno spinte come la GTS o le S. Si parla spesso di tutte queste sigle e ci si dimentica dell’esistenza della Porsche 911 Carrera, la più semplice ma non meno veloce.

Mat Watson di carwow aveva dimostrato quanto fosse efficace la 911 “base” in pista, ma anche il team di AutoTopNL dà il suo contributo nell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, dove hanno portato la Porsche 911 Carrera sulle autostrade senza limiti tedesche per scoprire quanto sia veloce la più semplice delle 911.

E lo diciamo subito, è velocissima per essere una semplice “versione base” del modello: il suo flat-six eroga “soltanto” 385 CV, scaricati sulle ruote posteriori, eppure sono in grado di farla scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi (4.0 secondi con il pacchetto Sport Chrono) fino a raggiungere una velocità massima dichiarata di 293 km/h, anche se l’esemplare protagonista del video ha fatto di meglio, arrivando a lambire i 312 km/h sulle autobahn.

E infine bisogna aggiungere che, nonostante sia il modello di accesso al mondo 911, il sound resta da prima della classe, e non fa rimpiangere affatto le sorelle più prestanti.