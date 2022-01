La Porsche 911 Baja Prototype va all'asta: scopriamo questo missile da offroad

Negli ultimi tempi, se parliamo di Porsche è normale che il pensiero vada alle vetture stradali, ai suoi innumerevoli successi nelle competizioni endurance e sul recente coinvolgimento della casa nel mondo della mobilità elettrica, ma non dimentichiamo che la casa di Zuffenhausen ha avuto anche dei trascorsi sugli sterrati più famosi del pianeta.

Al giorno d'oggi ci incantiamo di fronte alle prestazioni messe in mostra dalla Porsche Mission R, ma nel 1984 una Porsche 953 a trazione integrale vinse la Parigi Dakar, e proprio quel modello divenne poi la base di partenza da cui è nata la Porsche 959 da schierare nel mondiale rally Gruppo B. E c’è chi utilizza ancora una Porsche 356 per affrontare le strade offroad più impegnative del pianeta.

Questa premessa è necessaria per dare un senso alla vettura che vedete nelle immagini, che a prima vista potrebbe sembrare un affronto per i puristi del marchio, ma non lo è affatto. La 911 Baja Prototype è il frutto della passione di TJ Russel, e del suo team Russel Built Fabrication, da sempre amante dei modelli Porsche e dei trophy truck.

Da qui è nata l’idea di trasformare una 964 Carrera 4 Targa in questo missile da sterrato. Il progetto ha richiesto anni di lavoro perché ogni modifica ha richiesto un processo di standardizzazione così da poter costruire ulteriori modelli in futuro. Telaio, motore e trazione sono ancora quelli originali, ma hanno subito notevoli modifiche per adattarsi alla nuova destinazione d’uso.

Il motore 3.8 litri flat six è stato ricostruito da Rothsport Road & Race, ed ora eroga 360 CV e 420 Nm di coppia, grazie a corpi farfallati indipendenti, centralina Motec, impianto di scarico della GT3 e cambio Getrag G50 a 5 rapporti. Il telaio invece, è stato irrigidito con una gabbia tubolare in acciaio al cromo molibdeno di grado aerospaziale, che offre tanta rigidità in più con un peso contenuto. La carrozzeria originale è stata sostituita con pannelli in fibra composita per abbassare il peso complessivo e per ridisegnare i passaruota notevolmente allargati per accogliere le nuove ruote da 30 pollici specifiche per l’offroad e il nuovo sistema di sospensioni che garantisce 30 e 33 cm di escursione rispettivamente per l’anteriore e il posteriore dell’auto.

Gli interni sfoggiano una nuova strumentazione da corsa ma allo stesso tempo sono curatissimi e tutt’altro che spartani (ovviamente manca stereo e aria condizionata), rifiniti con pelle e alcantara in tinta verde oliva e nera, con sedili Sparco in fibra di carbonio.

L’auto è attualmente in vendita presso la casa d’aste Collecting Cars, con un’offerta attuale di 235,500 dollari (circa 210,000 euro) destinata a salire nei prossimi giorni, quando l’asta terminerà in data 5 febbraio 2022.