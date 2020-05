La Porsche 911 avvistata ogni giorno su un percorso sterrato per le mountain bike

Ci sono molti modi intelligenti per divertirsi con una Porsche Carrera 911, portarla su uno sterrato non è tra questi. Direttamente dalla Bulgaria ci arriva il video di una Carrera decapottabile impegnata a percorrere un percorso sterrato che in realtà è pensato per le biciclette. A quanto pare il conducente è pure un recidivo.

Nel senso che gli abitanti del posto hanno visto più e più volte l'anziano conducente percorrere quella strada a bordo della sua lussuosa (ma ormai malconcia e sporca) Porsche 911.

Succede nei pressi di Sofia, la capitale della Bulgaria. La vettura in questione è una Porsche Carrera 4S Cabriolet, un'auto che costa la modica cifra di 148.000 euro. Nonostante il prezzo, quest'auto non è pensata per i fuoristrada. È troppo bassa, e non ha né le sospensioni, né i pneumatici adatti per lo scopo.

Il video è registrato da alcuni ciclisti increduli, e come è abbastanza chiaro, quella non è una strada pensata per le automobili. Il video in Bulgaria è circolato molto, creando più di qualche domanda. La principale: "che ci fa una Porsche là? Chi è quell'uomo?".

La risposta non c'è, e probabilmente non esiste nemmeno nessuna possibile soluzione razionale.

Tra le tante persone che hanno commentato il video c'è anche chi ha riconosciuto il posto e il conducente, spiegando che fa quella strada quasi ogni giorno. "Lo si può vedere nei pressi di quel parco nella mattina o verso la sera", ha spiegato uno dei residenti. "Se ci tenete tanto a sapere cosa sta facendo, beh, chiedeteglielo".

Nel dubbio, qualcuno crei una colletta per comprargli una Porsche Cayenne, santo cielo.