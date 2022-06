Porsche 911 992 GTS sfida l'Autobahn: si sfreccia a 312km/h, che spettacolo!

AutoTopNL colpisce ancora! Il celebre Youtuber a inizio giugno ci ha mostrato com’è bello guidare la Ford Mustang GT Supercharged sull’Autobahn senza limiti di velocità; oggi, invece, ci fa vedere la Porsche 911 992 GTS ad altissima velocità sullo stesso tratto dell’autostrada tedesca.

Il modello a sua disposizione nel video caricato ieri, 22 giugno 2022, è la Porsche 911 992 GTS con motore flat-six Turbo da 3,0 litri capace di arrivare a 480 cavalli e 570 Nm di coppia, con trazione posteriore. Sin dall’inizio del video una cosa è chiara: il suono di questo prodigio prodotto dalla casa automobilistica di Stuttgart è spettacolare anche a bassa velocità.

All’inizio del video AutoTopNL si dedica a un po’ di riscaldamento, ma non passa molto tempo prima che egli porti la Porsche a oltre 200 km/h sul primo tratto di Autobahn a sua disposizione. Evitando poi un controllo da parte della polizia a bordo strada, egli è tornato a piena velocità cercando di raggiungere i 312 km/h: tale traguardo è arrivato a circa 3 minuti dall’inizio del video, momento in cui passa una stazione di servizio e molteplici automobili premendo forte il pedale. Nonostante il traffico in certi momenti, una cosa è chiara: godersi questi sei minuti a tutta velocità, apprezzando il punto di vista del pilota e il suono della Porsche 911 992 GTS è un must!

Pochi giorni fa, invece, abbiamo visto in video la Porsche 911 Hybrid al Nurburgring.