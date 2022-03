Questa Porsche 911 del 1986 ha un allestimento Safari e interni realizzati da Stone Island

I meno avvezzi al mondo Porsche potrebbero rabbrividire al pensiero di unire il termine 911 e fuoristrada, ma non bisogna dimenticare che nel 1978 la casa di Zuffenhausen preparò un'auto fatta apposta per l’East African Safari, ed è per questo che ancora oggi nascono delle restomod come questa.

A dirla tutta, a breve vedremo anche una 992 in abiti orientati all’offroad con la Porsche 911 Dakar avvistata durante alcuni test invernali. Ed è molto probabile che si chiamerà Dakar perché il termine Safari viene spesso utilizzato da preparatori e restomodders.

E quella che vedete si chiama infatti Porsche 911 Safari, basata su una 911 Turbo del 1986, che è stata progettata dall’artista americano Daniel Arsham assieme al noto marchio d’abbigliamento sportivo Stone Island, che ha curato in particolar modo gli interni della vettura.

A livello estetico, il corpo vettura è stato rialzato di diversi centimetri, così da accogliere i nuovi cerchi equipaggiati con gomme specifiche da offroad, accoppiati a nuove sospensioni che permettono una guida più agevole sui terreni accidentati. Proprio come le 911 del passato che correvano nei safari, anche questa monta fanaleria aggiuntiva montata sul cofano anteriore, che va a dare un nuovo look al frontale della vettura, che adesso sfoggia anche una protezione tubolare (presente anche al posteriore) con scivolo incorporato, per proteggerla da possibili impatti dovuti alle rocce sul terreno.

La carrozzeria è verniciata in tinta Drab Green, e fa pendant con i colori scelti per l’abitacolo, caratterizzato dall’utilizzo di rivestimenti in fustagno con effetto consumato e una sorta di pattern mimetico.

La collaborazione tra Arsham e Stone Island si è spinta anche oltre, progettando anche un Mercedes Unimog con rivestimenti simili a quelli appena descritti, ma quella è un’altra storia.