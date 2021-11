La nuova Porsche 718 Clubsport prende vita dalla Cayman GT4 RS e diventa ancor più cattiva

Se pensavate che Porsche avesse appena svelato la massima espressione della Cayman con la GT4 RS dovrete ricredervi, dato che la punta di diamante della gamma non è lei, ma la versione Clubsport, l’allestimento studiato e adatto soltanto per correre sui circuiti dei maggior campionati GT4 del pianeta.

La Porsche Cayman GT4 RS è già estrema, ma nell’allestimento Clubsport abbandona ogni velleità stradale per abbracciare in toto il mondo delle competizioni. La GT4 RS Clubsport estremizza ulteriormente l’aerodinamica della vettura da cui deriva con l’adozione di appendici riconducibili a quelle della 911 GT3 e il fondo della scocca completamente carenato.

L’ala posteriore diventa ancora più ampia e regolabile su due posizioni, e quasi tutta la carrozzeria si compone di una speciale fibra di carbonio realizzata con fibre naturali sostenibili. L’abitacolo è stato completamente spogliato del superfluo e dotato di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie per rispettare il regolamento dei campionati SRO, come la gabbia di sicurezza, sedili Recaro da corsa e cinture a 6 punti.

I campionati in cui può competere prevedono anche gare endurance, per questo motivo l’auto è dotata di supporti per il montaggio di eventuale fanaleria supplementare, mentre l’impianto di scarico è più silenzioso per rispettare i limiti di decibel imposti dai circuiti più importanti.

Sotto al cofano si trova lo stesso 6 cilindri flat-six da 4.0 litri e 500 CV della 911 GT3 Cup, che eroga quindi una potenza superiore del 18% rispetto alla vecchia Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Le altre differenze meccaniche interessano le sospensioni, adesso completamente regolabili e con una taratura specifica per la pista, e l’impianto frenante da competizione, mentre il PSM (Porsche Stability Management System) è stato ritarato per l’utilizzo di circuito, modificando quindi il comportamento e la soglia di intervento di controllo di trazione, stabilità e ABS.

Anche per la nuova Clubsport non è stato dichiarato il prezzo per il mercato italiano, ma per il mercato statunitense sono richiesti 229,000 dollari, poco più di 200,000 euro al cambio attuale.