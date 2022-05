Porsche 718 Cayman GT4 RS diventa scoperta: avvistata la Boxster Spyder RS

Porsche sta sviluppando declinazioni di ogni tipo per le 911, l’ultima delle quali in tributo alla 911 ST del 1970, ma a quanto pare qualcosa bolle in pentola anche per la sorellina 718: la cattivissima Porsche Boxster Spyder RS avvistata sul circuito del Nurburgring ne è un chiaro esempio.

I fotografi spia dei colleghi di Motor1 hanno infatti immortalato una Boxster pepata come non mai nella solita livrea “total black” che contraddistingue i prototipi Porsche in corso di sviluppo. L’ipotetica Boxster Spyder RS è di fatto la versione a cielo aperto dell’arma da pista che prende il nome di Cayman GT4 RS (a proposito, godetevi questo onboard a bordo della Porsche 718 Cayman GT4 RS al Nurburgring).

Dunque sotto al cofano monta lo stesso propulsore di derivazione 911 GT3, con 500 CV che urlano fino a 9.000 giri/min, che in versione scoperta sarà una vera gioia per le orecchie. Il frontale ricalca le forme della Cayman, mentre subito dietro al tettuccio in tela affiorano due nuove prese d’aria che aiutano a raffreddare i bollenti spiriti del motore più prestante di cui è dotata rispetto alla Boxster standard. I cerchi invece hanno il serraggio centerlock e nascondono un impianto frenante maggiorato con dischi forati e pinze gialle, che solitamente suggeriscono l’utilizzo di materiale carboceramico.

Questo modello affiancherà quindi la Cayman GT4 RS, e diventeranno quindi le punte di diamante dell’attuale modello 718, destinato a diventare un modello totalmente elettrico nel 2025.

