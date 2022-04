Porsche 718 Cayman GT4 non riesce a staccarsi da una GR Yaris al Nurburgring: il video

Mentre le appassionate spie del settore automotive ci deliziano con video di veicoli ancora in fase di sviluppo, come la Mercedes-AMG GT avvistata al Nürburgring, qualcuno ci ha fornito un filmato di una Toyota GR Yaris all’inseguimento di una Porsche 718 Cayman GT4 che, sorprendentemente, non riesce a guadagnare terreno.

Il video caricato su YouTube da GreatMotors a fine marzo 2022 ha fatto il giro del Web soprattutto nelle ultime settimane, quando diversi outlet del settore hanno iniziato a notare la prova di abilità del conducente della Toyota stessa. Dotata del motore stock da 261 cavalli e 360 Nm di coppia, per un peso pari a 1.310 cavalli, non dovrebbe essere in grado di tenere il passo della Porsche 718 Cayman GT4 per tutto il tracciato del Nordschleife.

Osservando i tempi registrati in passato, come ci segnala anche CarScoops, notiamo infatti che la vettura tedesca riesce a completare un giro in 7 minuti e 32 secondi, mentre la GR Yaris impiega 8 minuti e 14,9 secondi sul Ring. Scendendo nel dettaglio, la Porsche riesce anche a raggiungere i 279 km/h di velocità massima, contro i 228 km/h della hot hatch nipponica. Insomma, sulla carta si capisce la netta differenza tra le due automobili.

Nel video, però, la dashcam ci mostra questa piacevole prova di abilità del conducente della Yaris per ben nove minuti, che quindi riesce a tenere il passo della Porsche gialla fino alla fine. Se non altro, grazie a questa registrazione possiamo anche osservare il Nürburgring dopo il rinnovo.

Sempre sull’iconico tracciato tedesco abbiamo anche ammirato una Porsche 911 Sport Classic.