Porsche 718 Boxster sfida il gelo Artico: foto spia dei test su strada

Proseguono i test della Porsche 718 Boxster, la nuova biposto elettrica della casa automobilistica tedesca in arrivo a partire dal 2024. L'ultimo prototipo del bolide teutonico è stato avvistato nel nord Europa, precisamente in Svezia, con l'obiettivo di testare lo stesso a temperature glaciali.

Si tratta di una serie di test alquanto impegnativi per la nuova Porsche 718 Boxster, che anticiperanno un lungo 2023 tutto su strada, per la messa appunto finale in vista poi della definitiva uscita sul mercato. A conferma di questi nuovi “esami di ammissione” per la nuova Boxster, in rete sono state pubblicate alcune foto spia della stessa supercar tedesca in azione sulle nevi svedesi (le foto sono di InsideEVs USA), che ci permettono di scoprire alcuni dei dettagli estetici della nuova Porsche, nonostante la carrozzeria esterna sia stata in parte camuffata per celarla. Ad esempio si notano delle lamiere sulle portiere, ma anche degli elementi extra sui parafanghi posteriori, che vanno poi a congiungersi con le minigonne laterali e abbassano sensibilmente l'altezza della stessa Porsche. Si tratta di un escamotage non casuale, visto che così facendo il costruttore tedesco è riuscito a nascondere la nuova batteria che monterà la 718 Boxster, al momento assolutamente top secret.

Stando a quello che sappiamo, la nuova Porsche verrà costruita sulla piattaforma dedicata alle elettriche, EPP, da cui uscirà anche la nuova Porsche Macan elettrica fotografata di recente. La Boxster sarà dotata di una batteria e-Core collocata subito dietro i sedili, e sarà inoltre sviluppata su una 718 Cayman con il classico propulsore a combustione interna. Fra i dettagli che emergono osservando da vicino le foto spia anche una “cover” sopra la targa posteriore, forse l'accesso rapido per la ricarica, ma non è da escludere si tratti semplicemente di una soluzione temporanea.

Si sa con certezza che la nuova Boxster monterà una nuova generazione di motori elettrici compatti, posizionati sugli assali, anche se la dinamica di guida sarà quella da motore centrale. Porsche 718 Boxster arriverà sul mercato fra due anni con una versione base da 350 CV fino a un massimo di 700. La batteria sarà invece fino a 82 kWh con un'autonomia da 600 km con una sola ricarica: in attesa di ulteriori dettagli, è stato ipotizzato come sarà la versione finale della Porsche 718 Boxster tramite un render.