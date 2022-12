Porsche 718 Boxster full electric, spunta un primo render: sarà così?

La nuova Porsche 718 Boxster sarà elettrica. La nota casa automobilistica di Stoccarda è pronta a rendere green il suo bolide, apprezzato e nel contempo criticato dal 1996 a oggi, volgendo così lo sguardo non soltanto al presente ma anche al futuro.

La Porsche 718 Boxster rientra in un progetto più ampio di elettrificazione che vede coinvolte anche la Cayenne, la Panamera e infine la Macan EV, protagonista di recente di nuove foto spia. Obiettivo dell'azienda è fare in modo che entro il 2030 almeno l'80% dei suoi veicoli consegnati sia elettrico, ed è per questo che nei piani della casa tedesca vi è di fatto una vera e propria rivoluzione, tra l'altro già in atto. Della nuova Porsche 718 Boxster onestamente si sa ben poco, ma i colleghi di TopElectricSUV hanno realizzato un render con una particolare tinta arancione, di quello che potrebbe essere appunto il nuovo modello della due posti teutonica.

Il design realizzato in via digitale è giunto grazie ad alcune foto spia che sono circolate negli scorsi giorni inerenti i test su strada della nuova Boxtser, ma va comunque preso con le pinze, visto che il “muletto” usato per gli esami sta circolando molto camuffato. Si sa invece per certo che la nuova Porsche Macan EV sarà costruita sulla nuova architettura Premium Platform Electric (PPE), e non è da escludere che anche la nuova Boxster utilizzi la stessa, tenendo conto del fatto che al momento Porsche non sta realizzando alcuna conversione dei suoi veicoli elettrici, dedicando loro una linea esclusiva.

In merito invece alle specifiche tecniche della 718 non si sa praticamente nulla, a cominciare dall'autonomia della batteria e dai tempi di ricarica. Si sa comunque che le full electric di Porsche basate sulla piattaforma PPE saranno disponibili nei modelli RWD e AWD e la Boxster dovrebbe prevedere un propulsore sincrono a magneti permanenti o un motore asincrono, in ogni caso quasi sicuramente un motore singolo per evitare di appesantire troppo l'auto. Del resto il peso delle elettriche è diventato un problema in UK per i parcheggi ed è stato persino lanciato un allarme. Vi lasciamo quindi al render della Porsche 718 Boxster in attesa di notizie più certe.