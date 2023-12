La Porsche Boxster elettrica in azione al Nurburgring: vibes sportive ma zero sound

La Porsche Taycan è stata, per il produttore tedesco, solo il primissimo passo nel mondo elettrico. A breve vedremo arrivare sul mercato la nuova Macan EV, mentre il passo successivo spetterà alla 718 Boxster EV - protagonista di un nuovo video girato attorno al Nurburgring.

A settembre scorso sul web erano arrivate le prime foto spia della nuova 718 Boxster EV, ora invece siamo in grado di ammirare la vettura elettrica in azione (prototipo 983 Boxster), anche se ovviamente se pensate di ascoltare il suo sound rimarrete estremamente delusi (la vettura non avrà neppure un cambio manuale, dettaglio che ha fermato questo ladro dal portare via una 718 Boxster tradizionale). La natura Full Electric dell’auto taglia ovviamente qualsiasi decibel, ma di quali caratteristiche tecniche potremo godere? È ancora presto per dirlo, nel frattempo possiamo ricordarvi parte della scheda tecnica della nuova Macan EV.

Costruita su piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen, un pianale già alla base delle nuove Audi A6 e-tron e Audi Q6 e-tron, il SUV/Crossover di Porsche promette fino a 500 km di autonomia WLTP con una potenza di output fino a 500 kW. Presso le colonnine HPC, la Macan EV dovrebbe ricaricarsi dal 10% all’80% in appena 22 minuti.

Per forza di cose, viste le diverse dimensioni, la 718 Boxster EV avrà caratteristiche tutte diverse, lo stesso pianale sarà una nuova variante della PPE. Se Macan EV arriverà ufficialmente nel 2024, per la 718 Boxster EV bisognerà aspettare il 2025, dunque a livello tecnico ancora molte cose possono cambiare.