Porsche: 'Nel 2025 il 50% delle nostre vendite sarà elettrico'

Ebbene sì, Porsche si sta piano piano trasformando in un brand elettrico a tal punto che aveva in mente di registrare il marchio per un sound motore proprietario. L'obiettivo è quello di arrivare alll'80% delle vendite globali costituite da veicoli al 100% elettrici entro il 2030.

L'amministratore delegato di Porsche Ibérica, Tomás Villén, ha svelato il piano dettagliato per garantire questo risultato entro la prossima decade. Il recente lancio della Porsche Macan 2024 totalmente elettrica è parte integrante di questa iniziativa. Villén ha condiviso che la speranza è quella di consegnare 1.000 unità della Macan nel 2024, con un ambizioso obiettivo di completare le vendite entro un mese dalla disponibilità sul mercato. Con un'ulteriore crescita prevista da Porsche, il marchio prevede inoltre di raggiungere 1.500 unità nel 2025, contribuendo significativamente al raggiungimento dell'obiettivo di partenza.

Delle richieste ricevute al momento attuale (dichiara Vilèn), il 50% proviene dai clienti attuali della Macan, il 32% sono nuovi acquirenti e il 18% sono ex clienti Porsche. Ciò vorrebbe indicare un interesse diversificato nella Macan elettrica e una vasta disomogeneità del pubblico interessato a questo cross over elettrico.

Guardando al futuro, Porsche prevede di lanciare versioni completamente elettriche di altri modelli entro la fine del decennio, tra cui Boxster, Cayman e Cayenne. Il forte impegno del marchio tedesco verso la mobilità elettrica si riflette anche nelle infrastrutture. Porsche ha una rete di concessionari in Spagna con 50 caricabatterie da oltre 320 kW e oltre 100 postazioni da 22 kW. Inoltre, Porsche partecipa al 50% con aziende come Iberdrola che si occupano di costruire stazioni di ricarica ad altissime prestazioni, e contribuendo alla crescita della rete di infrastrutture per veicoli elettrici sul territorio spagnolo.

A tutti gli amanti del motore a combustione però, non tutto è perduto: oltre alle auto elettriche, Porsche sta continuando a investire nei carburanti sintetici in collaborazione con Repsol, sottolineando l'importanza di esplorare diverse soluzioni sostenibili.