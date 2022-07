La nuova Porche Macan EV beccata in Austria con mimetica camouflage

Porsche sta investendo su numerosi progetti paralleli, tra cui la nuova Macan EV 2023. L'auto in questione è stata tra l'altro notata a sorpresa in un'autostrada in Austria e ovviamente le foto spia sono immediatamente girate tra le varie testate. Ecco le novità che emergono dalla vettura nonostante il camuffamento.

Il suv elettrico di Porsche promette 600km di autonomia, merito anche di un parco batterie che dovrebbe aggirarsi tra gli 83 e 100 kW/h, e un motore in grado di sprigionare 500 CV. Ad ogni modo, recentemente la Macan EV 2023 è stata beccata in Austria, pur sempre in mimetica camouflage, da cui è possibile scorgere qualche elemento.

L'auto sarà infatti dotata di doppio faro a LED, di cui quelle in alto con con 4 strisce LED orizzontali che Porsche ha provato a mascherare abbastanza goffamente. Dalle foto allegate in calce notiamo anche una griglia sull'anteriore, presumibilmente finta e che verrà rimossa in fase di produzione, nonché una serie di pannelli sui fianchi e degli accorgimenti sui finestrini per mascherarne la forma. Più apprezzabile, invece, lo spoiler aperto sul posteriore, mentre meno interessante la presenza dei tubi di scarico che non dovrebbero avere alcun senso in una vettura completamente elettrica.

E voi cosa ne pensate di questi nuovi scatti della Porsche Macan EV 2023, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.