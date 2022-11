Il popolo di EICMA ha votato la moto più bella del 2022: è una Ducati

Dopo 6 giorni particolarmente intensi, EICMA 2022 ha chiuso i battenti di un'edizione straordinaria, la prima tornata praticamente al 100% dopo gli anni del COVID-19. Come tradizione il pubblico della fiera è stato chiamato a scegliere la moto più bella dell'anno e questa volta a spuntarla è stata una Ducati.

Per i visitatori di EICMA 2022 è la Ducati Diavel V4 la "Moto più bella" della fiera. Il pubblico ha votato durante i quattro giorni del Salone aperti al pubblico direttamente sul posto oppure online. Pochi i dubbi, la Ducati Diavel V4 l'ha spuntata con il 36,8% dei voti, questa la percentuale ottenuta dopo 23.000 voti totali. L'annuncio è arrivato ieri 13 novembre 2022 alla conclusione della fiera, seguito dalla premiazione presso lo stand di Motociclismo. A ritirare il riconoscimento per la Casa di Borgo Panigale è stato Andrea Amato, Chief Motorcycle Designer del Centro Stile Ducati.

Per Ducati si aggiunge dunque un nuovo trofeo a un 2022 già estremamente vincente. Lo scorso 6 novembre la Casa si era aggiudicata a Valencia il titolo mondiale piloti in MotoGP con Francesco Bagnaia, il titolo costruttori e quello squadre. Bagnaia è anche stato a EICMA 2022 assieme al suo nuovo compagno di squadra, Enea Bastianini, per una squadra che nel 2023 sarà ancora più Made in Italy. Per chiudere con EICMA, alla fiera 2022 abbiamo anche visto dal visto la nuova Ducati V21L elettrica della MotoE.