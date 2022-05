Il ponte 'killer' 11foot8 torna a colpire: danneggiata una mega roulotte

A Durham, in North Carolina, un ponte è riuscito a diventare una vera e propria star - tanto da avere un sito e un canale YouTube dedicati. Perché è diventato così famoso? Perché nonostante tutti gli avvisi e i cartelli genera ogni anno decine e decine di incidenti. Ora è toccato anche a una mega roulotte.

Il ponte, conosciuto come 11foot8 (trovate la sua storia e i suoi incidenti al sito 11foot8.com), è alto appena 3 metri e mezzo. Al di sopra vi sono i binari del treno, che non di rado sobbalzano a causa degli incidenti che avvengono al di sotto. Il tutto è iniziato quasi senza alcun cartello, oggi vi sono più cartelli, una lavagna luminosa e una barra di metallo a protezione del vero ponte, che a quest'ora probabilmente dopo tutti gli incidenti sarebbe crollato inesorabilmente.

La barra inoltre viene cambiata e revisionata di continuo, poiché con gli incidenti e il tempo tende a perdere la sua vernice e la sua stabilità. Uno degli ultimi episodi vede protagonista un'enorme roulotte, in perfetto stile americano. Il conducente è convinto di poter passare, così rallenta e tenta di superare il ponte, peccato che parte dell'attrezzatura sistemata sul tetto della roulotte impatta comunque contro la barra di metallo, finendo in terra - e causando qualche disagio anche al traffico locale.

Come giustamente ha titolato Carscoops.com, "Rallentare al di sotto del ponte 11 foot 8 non salva la tua roulotte". Se l'altezza è superiore al dovuto, il disastro è assicurato, a qualsiasi velocità... Sempre a proposito del ponte 11foot8: due incidenti in un giorno al ponte killer.