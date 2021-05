Dalle pompe di questo distributore di benzina anni '30 esce vino: succede in California

Se passate dalle parti di Calistoga, in California, potreste incappare in uno strano distributore di benzina. All’apparenza tutto sembrerebbe regolare, solo un po’ antiquato, dalle pompe vintage però esce soltanto del buon vino.

Si chiama Tank Garage Winery ed è probabilmente la vineria più stramba del mondo. Si trova nella Napa Valley e la didascalia dell’account Instagram recita: “Il follow conferma che avete più di 21 anni e che non siete razzisti”. Esternamente si tratta di una vecchia stazione di rifornimento degli anni ‘30, ricostruita alla perfezione con tanto di pompe con il design dell’epoca. Il proprietario, grande appassionato di vino, vite e agricoltura in generale, si è specializzato in viticoltura appena dopo il college, per poi aprire l’enoteca James Cole Winery nella Bay Area assieme a sua moglie Colleen.

Al luogo mancava però qualcosa, così l’uomo ha unito la sua passione per il vino a quella per le automobili, rimettendo insieme tutti i pezzi originali necessari per metter su la stazione di servizio anni ‘30 nel giro di circa 2 anni. Ovviamente alla base dell’idea vi è il marketing: grazie a questo stratagemma, la Tank Garage Winery è ora famosa in tutto il mondo per via della sua originalità, un luogo in cui potete trovare del buon vino, auto e moto da collezione. Una vera e propria meta turistica se si passa in zona.