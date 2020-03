Le pompe di benzina come i pacchetti di sigarette: foto tragiche contro i carburanti

Il Regno Unito si sta dimostrando particolarmente attento alla salvaguardia dell'ambiente, si sta accanendo soprattutto contro i carburanti tradizionali. Ora qualcuno vorrebbe immagini esplicite alle pompe di benzina, così da sensibilizzare gli utenti.

Appena qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di come in UK l'attuale benzina E5 verrà sostituita nel 2021 da un nuovo standard, la benzina E10, di certo più rispettosa dell'ambiente anche se incompatibile con le auto più vecchie. Ora dagli attivisti del Climate Change arriva una proposta ancora più choc: installare presso le stazioni di servizio immagini drammatiche che raccontino le conseguenze dell'uso dei carburanti fossili.

Un'idea nuova anche se non propriamente originale: è infatti ciò che accade da tempo sui pacchetti di sigarette, dove figurano immagini di polmoni distrutti e quant'altro. A fronte di spese irrisorie, scrivono i gruppi ambientalisti sul BMJ (British Medical Journal), tutti gli automobilisti potrebbero essere sensibilizzati in merito all'uso indiscriminato dei carburanti fossili.

L'iniziativa andrebbe, sempre secondo gli ambientalisti, promossa in tutto il mondo, dapprima in quei Paesi che concorrono maggiormente all'inquinamento. Così come fumare non è più vista come una semplice attività ricreativa, ma come una dannosa per la salute, lo stesso potrebbe avvenire con i carburanti. Che ne pensate, vedere immagini drammatiche mentre si fa rifornimento potrebbe davvero sensibilizzarci sul tema?