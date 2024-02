Pomigliano, preoccupazione per il dopo Fiat Panda: 'Si potrebbero produrre le Peugeot'

C'è forte preoccupazione a Pomigliano in merito a quanto accadrà dopo che la Fiat Panda, che a breve diventerà Pandina, andrà in pensione dal 2026, anno in cui terminerà la produzione nel noto sito campano.

Stellantis, tramite il CEO Carlos Tavares, ha parlato di incognite proprio su Pomigliano, e i sindacati, per voce degli operai, sono in fibrillazione: «È sempre il futuro della Panda il vero problema – spiega a Il Mattino Biagio Trapani, segretario dei metalmeccanici Cisl di Napoli - se non si fa chiarezza sugli incentivi si mette in discussione la prospettiva di Pomigliano dove il 60% della produzione attuale è assorbita da questo modello: dopo la proroga già concessa al brevetto, Panda potrà arrivare al massimo al 31 dicembre 2026 ma non sappiamo ancora cosa succederà dopo».

E ancora: «È evidente che c'è una grande confusione sull'elettrico e anche da parte del governo c'è bisogno di una strategia convincente sul rapporto con Stellantis che, non dimentichiamolo, è un gruppo globale. Pensare che debbano essere solo gli italiani ad acquistare auto prodotte nel nostro Paese non ha senso», aggiunge il sindacalista.

Una strada percorribile sarebbe quella di produrre anche le Peugeot a Pomigliano, magari dopo che la Panda andrà in pensione: «Se l'obiettivo è di arrivare a produrre un milione di autoveicoli nel nostro Paese, questa potrebbe essere una strada da percorrere e permetterebbe al governo di fare uscire allo scoperto Tavares. Ecco perché è importante mantenere il confronto ai tavoli ministeriali e i sindacati da quei tavoli non hanno alcuna intenzione di allontanarsi», sottolinea ancora Trapani.

A complicare la situazione le normative Euro 7, che sono state rimandate ma che prima o poi entreranno in vigore, rendendo di fatto poco profittevole per Stellantis e Fiat produrre la Panda.

E a proposito di Pomigliano, la produzione dell'Alfa Romeo Tonale si è fermata per la carenza di particolari meccanici. «Forse è una strategia - commenta un operaio, come si legge sull'Ansa - non appena si avvicina il periodo di ricevere il premio produzione, sembrano nascere problemi. Quest'anno dovremmo aspirare ad un premio che si aggira tra i 3500 ed i cinquemila euro, ma ieri Tavares ha praticamente chiesto soldi al Governo, e la produzione Tonale si ferma per mancanza di particolari meccanici».

Un altro lavoratore storce il naso di fronte alla decisione di produrre la Panda elettrica in Serbia «quando sarebbe stato logico produrla qui a Pomigliano, unico stabilimento del gruppo in Italia che ha cominciato l'anno senza ammortizzatori sociali. Invece la porta all'estero».