Poliziotto in moto mostra un incredibile controllo: il video è ipnotico

Questo video su Instagram, dove un agente di polizia completa con successo un test di velocità in motocicletta incredibilmente impegnativo, è diventato virale. Le capacità dell'agente mista alla difficoltà del percorso lasciano a bocca aperta.

video, pubblicato dal profilo Brad McKnight III , mostra Robert Grimsley, un ufficiale di polizia, mentre partecipa al corso di velocità alla guida un modello Harley-Davidson Road Glide. Il test faceva parte del 44esimo evento annuale del comitato motociclistico della polizia del Mid-Atlantic.

Il percorso, estremamente difficile, è progettato per mettere alla prova le abilità motociclistiche di un poliziotto, con prove di agilità, controllo della velocità e sfide di gestione del mezzo nelle situazioni più complesse. Sorprendentemente, nonostante la pesantezza dalla moto, Grimsley ha completato i test con apparente scioltezza.

L'autista è stato in grado di affrontare una serie di inversioni a U, curve strette e manovre a numero otto senza spostare un solo cono. Questa prestazione è particolarmente impressionante se si considera che la Harley-Davidson Police Glide media pesa circa 400 kg. Queste straordinarie doti alla guida sono state molto apprezzate anche tra i commenti al post.

