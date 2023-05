Questo è il poliziotto più fortunato di sempre: la morte gli è passata ad un centimetro

Ha davvero visto la morte in faccia il poliziotto protagonista del video che trovate qui sopra. Siamo sulla Fairfax County Parkway a Fairfax, in Virginia (Stati Uniti), e l'agente in questione è stato molto fortunato.

Il filmato inizia in maniera tranquilla, con un poliziotto a lato della strada mentre è intento a controllare un automobilista a bordo di una BMW Serie 7. Sembra tutto nella norma ma ad un certo punto si vede in lontananza sulla sinistra, provenire dalla direzione opposta, una vettura a folle velocità.

All'imbocco della curva la stessa perde il controllo, girandosi su stessa e finendo dritta contro la BMW Serie 7, con il retro. Un impatto violentissimo a cui il poliziotto è scampato davvero di un soffio: sentendo lo stridore delle gomme della vettura fuori controllo, rivelatasi poi essere una BMW M3, si è allontano a gambe levate dalla 7 e come si vede dal filmato la morte gli è di fatto passata a pochi centimetri.

Magari l'impatto non lo avrebbe ucciso, ma tenendo conto della velocità a cui sopraggiungeva l'M3 un ferimento serio sarebbe stato pressochè automatico. Nell'impatto la BMW M3, protagonista di recente di un altro folle incidente, è andata distrutta, così come la Serie 7, e nel contempo anche l'auto della polizia che era ferma a bordo strada è stata danneggiata, colpita sempre dalla berlina tedesca impazzita.

Un comportamento davvero sconsiderato quello del guidatore a bordo della F80 che stava procedendo a velocità elevatissima al punto da perderne il controllo. In base a quanto fatto sapere dal dipartimento di polizia della contea di Fairfax, l'uomo a bordo della Serie 7 è stato portato in ospedale per un controllo ma è risultato ferito in maniera solo lieve.

A bordo della M3 vi era invece un 17enne, anch'egli ferito lievemente, così come il passeggero che era con lui: il ragazzo è stato denunciato per guida spericolata. “Siamo sollevati che questo incidente non abbia provocato una tragedia. Questo è un importante promemoria circa il fatto che la vita può cambiare in un istante. È responsabilità del conducente guidare in sicurezza", ha dichiarato il dipartimento di polizia della contea di Fairfax in una nota.

"I genitori e i tutori dovrebbero considerare l'utilizzo di questo video come un'opportunità per insegnare ai conducenti adolescenti come il loro comportamento di guida possa influenzare la vita degli altri".

Ovviamente questo non è l'unico incidente che vi abbiamo raccontato e che vede coinvolti degli agenti. Di recente vi avevamo riportato la notizia della Tesla Model S che era finita contro un pick-up della polizia per colpa del ghiaccio.