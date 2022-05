Poliziotto con Dodge Charger fa brake-check a un motociclista: l'incidente fa paura

Una delle cose più scorrette da fare su strada è il controllo dei freni, ovvero una frenata improvvisa per costringere l’auto o la moto dietro stante a frenare e rallentare a sua volta. A quanto pare, ciò non è particolarmente chiaro a un poliziotto a bordo di una Dodge Charger, responsabile dell’incidente ai danni di un motociclista.

A mostrare l’accaduto è stato lo stesso motociclista tramite il suo canale Hyped Life, dove si vede chiaramente – dopo una breve introduzione – che la giornata è stata completamente svoltata dal folle poliziotto. Nel filmato, la vittima stava guidando tranquillamente la sua Yamaha R3 del 2020 quando una Dodge Charger della Florida Highway Patrol lo sorpassa posizionandosi davanti a lui. Come possiamo vedere, il tachimetro della moto è oscurato e, pertanto, crediamo che stia superando il limite di velocità. Egli dunque rallenta tempestivamente appena la vettura gli si pone davanti.

Ignaro che la Dodge sia un'auto della Florida Highway Patrol senza contrassegni, il motociclista si avvicina e si prepara a sorpassare. Sfortunatamente, l’ufficiale ha fatto un imprevedibile brake check accendendo le sue luci nel mezzo dell’autostrada. Il video, a questo punto, ci mostra chiaramente l’incidente sia dal punto di vista del casco, sia dal retro della Yamaha. La manovra sconsiderata ha poi portato all’arresto del pilota in quanto il poliziotto credeva che lo stesse pedinando.

Dopo essere stato rilasciato senza accusa, lo YouTuber ha compreso che l’ufficiale nel rapporto lo ha segnalato per “guida sconsiderata” e “oltre il limite di velocità”, affermando che l’incidente è stato causato dalla velocità della moto e dalla lenta pressione dei freni. Tuttavia, non parla in alcun punto della sua decisione irresponsabile, la quale avrebbe potuto potenzialmente fare molto di peggio al pilota. Nei commenti, ora, gli spettatori consigliano al motociclista di fare causa al poliziotto e farsi controllare da un medico, dati gli episodi da lui citati di dolore intenso quando sta seduto per lungo tempo.

A proposito di incidenti ed episodi folli, avete visto il video dell’autista che agita un’ascia fuori dal finestrino?