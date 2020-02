La polizia di Westport acquista le Tesla Model 3 per usare la Modalità Sentinella

La Tesla Model 3 sembra essere l'auto più amata dalla polizia, almeno in Connecticut. La berlina è entrata nella flotta ufficiale del Police Department di Westport, che utilizza anche la Modalità Sentinella come funzione ufficiale.

Acquistate lo scorso dicembre 2019, le Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive della polizia di Westport sono entrate ufficialmente a far parte della flotta del dipartimento il 5 febbraio, dopo le modifiche fatte ad hoc. Ovviamente alle vetture sono state aggiunte le sirene e tutte le altre funzioni previste per legge, dispositivi connessi alla batteria principale da 75 kWh. Questo in ogni caso non ha toccato direttamente le prestazioni dell'auto, almeno secondo gli agenti, i test per arrivare a 518 km di autonomia hanno mostrato un calo irrisorio dopo l'installazione della strumentazione.

Inoltre una grande mano sarà fornita dalla Modalità Sentinella e dalle 8 telecamere a bordo delle Model 3: queste infatti hanno permesso il risparmio di 3.000 dollari su ogni unità, che non hanno avuto bisogno dell'installazione di camere aggiuntive. Inoltre queste registrano in tutte le direzioni, mentre le telecamere "istituzionali" registrano soltanto avanti e dietro.

Certo i vecchi Ford Explorer costavano 15.290 dollari in meno, denaro che il capo della polizia di Westport pensa di recuperare negli anni grazie alla manutenzione più blanda dei veicoli. Il dipartimento ha puntato sulle Model 3 proprio per la loro affidabilità, le loro performance e la loro altissima sicurezza, oltre alla grande tecnologia offerta da Tesla. Insomma anche in questo settore Elon Musk sta abbattendo un colosso fieramente americano come Ford...