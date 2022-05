Polizia USA ferma sospetto con un rampino: una scena degna di un videogioco

Probabilmente a sentire la parola "Rampino" vi tornano in mente le avventure di Rico Rodríguez in Just Cause 4, oppure i canonici videogiochi di Batman: Arkham, solo per ricordarne due, è però uno strumento che si può usare anche nella realtà. Guardate ad esempio una vettura della polizia americana bloccare un'auto in fuga col rampino.

Come abbiamo appena detto non siamo in un videogioco o in un fumetto, si tratta di un vero inseguimento avvenuto lungo le strade dell'Arizona lo scorso 29 aprile. L'uomo in fuga era Brandon Smith, un trentenne americano svenuto alla guida che per questo motivo ha bloccato una strada vicino Cave Creek a nord di Phoenix.

Incuriositi dall'evento, due auto della polizia si sono avvicinate alla vettura ferma e hanno intravisto droghe e armi all'interno. Quando l'uomo alla guida si è ripreso ha iniziato a colpire le pattuglie davanti e dietro la sua vettura, innescando una fuga in pieno stile hollywoodiano. E hollywoodiano è stato anche l'epilogo di questa storia, con un SUV della polizia che si è avvicinato al sospetto e ha agganciato un rampino alla vettura in fuga - bloccandola.

Il sistema è pensato per agganciarsi dietro una delle ruote posteriori, con una resistente cinghia utile a frenare e infine fermare il bersaglio. Tale device è in uso sul campo dall'aprile del 2018, da allora il produttore afferma che sia stato usato più di 400 volte dalla polizia USA. Mandando in play il video presente in pagina potete vedere come la manovra sia stata eseguita allo stato dell'arte, chiusa con successo in una manciata di secondi.

Tornando ai videogiochi, anche in Halo:Infinite è possibile utilizzare un rampino (per volare, grazie alla fisica).