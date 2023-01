Polizia UK mette al bando le BMW con motore N57 dopo un incidente mortale

La polizia del Regno Unito ha deciso di abbandonare le auto di BMW a seguito di un tragico incidente che è costato la vita ad un agente. Secondo le accuse, rimandate al mittente dalla casa bavarese, le vetture avrebbero un difetto al motore ritenuto troppo pericoloso.

BMW ha quindi deciso di ritirare ogni veicolo dalle caserme, come si legge su Carscoops, dopo che ogni vettura diesel del brand bavarese era stata di fatto vietata. A morire a gennaio 2020 fu Nicholas Dumphreys agente della polizia della Cumbria, che si era schiantato sull'autostrada M6 dopo aver risposto ad una chiamata di emergenza. A seguito di un'indagine era stato stabilito che l'incidente non era stato causato da un errore umano bensì da un incendio nel vano motore che aveva poi causato un guasto.

Nel mirino era quindi finito il propulsore diesel a sei cilindri in linea N57 da 3.0 litri del 2016, che stando a BMW era comunque perfettamente funzionante. L'azienda bavarese ha infatti collegato l'incidente del poliziotto ad una scarsa lubrificazione derivante dal degrado dell'olio motore, consigliando altresì di effettuare un cambio dell'olio più frequente rispetto ai tempi standard. "Lavoriamo da tempo - le parole di un portavoce BMW al Norhern Echo - con la polizia su una questione tecnica legata a un piccolo numero di veicoli speciali ad alte prestazioni. Questo problema è associato al modo particolare in cui la polizia gestisce questi veicoli ad alte prestazioni. Questo profilo di utilizzo unico mette a dura prova alcuni componenti e quindi BMW ha specificato uno speciale programma di manutenzione per questi veicoli”.

La polizia britannica utilizzava vari modelli di BMW, leggasi 330d, 530d e X5 con motore N57, tutti accantonati in favore di modelli alternativi fra cui la Volvo XC90, recentemente immaginata da Kolesa nella sua versione futura. La vedova di Dumphreys, la signora Kathryn, aveva criticato la decisione del National Police Chiefs di non ritirare dal servizio tutti i veicoli di pattuglia esistenti con motore N57, cosa poi avvenuta in questi giorni.

Ricordiamo che la casa delle eliche rifornisce gli agenti di tutto il mondo con i propri veicoli e in Germania l'auto della polizia BMW è preparata da Schnitzer.