La Polizia tailandese acquista 7 Tesla Model 3: spesi 3 milioni di dollari

Già altre volte in passato vi abbiamo raccontato di come dipartimenti di polizia, soprattutto negli USA, abbiano scelto Tesla per le loro nuove flotte a zero emissioni. Ora anche la Polizia tailandese ha ordinato una nuova flotta di Tesla Model 3.

Fra i dipartimenti che hanno già scelto Tesla possiamo contare il Fremont Police Department (del resto è proprio a Fremont che vengono costruite le auto di Elon Musk), che ha scelto le potenti Model S, e ancora il Bagersville Police Department, in Indiana, che ha optato per le Model 3, o il dipartimento di Westport.

Anche la Polizia del Lussemburgo ha convertito due Tesla Model S, mentre le forze di polizia svizzere hanno ordinato 7 Model X. Ora anche la Polizia tailandese, come anticipato sopra, ha deciso di acquistare 7 Model 3 per trasformarle in auto di pattuglia. Anche se le vetture elettriche di Musk possono sembrare più care all'acquisto delle classiche Dodge Charger della polizia americana, i dipartimenti calcolano almeno 6.000 dollari di risparmio sul carburante all'anno, per non parlare della minore manutenzione richiesta da questi veicoli.

Certo bisogna assicurarsi di avere sempre la batteria carica, per non rischiare di rimanere a secco come accaduto a questa Tesla della Polizia... In ogni caso sembra che la Tailandia non abbia fatto una questione di prezzo, anzi, ha pagato 2,96 milioni di dollari, vale a dire 400.000 dollari per veicolo, del resto vi abbiamo già mostrato come i prezzi delle auto elettriche cambino da Paese a Paese.