La polizia al summit sul clima COP26 utilizza Harley-Davidson elettriche

A differenza delle autovetture, le due ruote non sono state particolarmente interessate dalla transizione verso motori completamente elettrici. Di modelli a zero emissioni non ne sono mancati, ma per vari motivi questi non hanno conquistato il cuore dei consumatori.

C'è da dire però che alcuni dipartimenti di polizia hanno cominciato a sfruttare ampiamente il nuovo sistema di alimentazione, e una ulteriore riprova è il dispiego delle nuove Harley-Davidson Livewire (la Livewire ha già ottenuto un record: 1.723 km in 24 ore)da parte delle forze dell'ordine che gestiscono la sicurezza in occasione del summit sul clima COP26.

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, attualmente in fase di svolgimento in Scozia, è considerato l'evento sull'ambiente più importante della storia, in quanto andrà a delineare con più precisione la direzione che il mondo dovrà intraprendere in seguito ai primi accordi del COP21 svoltosi a Parigi nel 2015.



Tornando alle moto della polizia, gli esemplari affidati agli agenti sono stati modificati appositamente da Harley-Davidson Europe e dalle concessionarie locali di Edimburgo e Glasgow. Secondo VisorDown le moto elettriche scorteranno i partecipanti alla COP26 per le prossime due settimane per rendere la sicurezza quanto più immediata possibile in caso di emergenza. Del resto le Livewire garantiscono un range di ben 240 km per singola carica, per cui dovrebbero riuscire ad essere operative l'arco di una intera giornata senza troppi problemi.



Ecco come Darren Faulds, sovrintendente di Police Scotland, ha commentato nel merito della questione:"Dove possibile abbiamo preso misure per assicurarci che la COP26 venga controllata in un modo sostenibile ed ecologico. I nostri sforzi per diminuire il nostro impatto ambientale sono stati potenziati grazie al supporto di Harley-Davidson, e accogliamo queste motociclette elettriche come una aggiunta alle nostre risorse di sorveglianza stradale e aiuto nella restituzione di un evento sicuro e protetto."



Nel frattempo, per restare in tema, vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi all'interessantissimo annuncio da parte di un noto brand giapponese: Kawasaki venderà solo moto elettriche dal 2035, è tutto confermato.