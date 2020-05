La polizia gli riporta la sua Kawasaki, ma il furto era accaduto 27 anni fa

Spesso dopo un furto conviene venire a patti con l'idea che il maltolto non ci verrà mai restituito. Altre volte la refurtiva viene riconsegnata con successo. Succede anche che l'oggetto del furto venga riconsegnato al suo legittimo proprietario... dopo ben 27 anni.

È quello che è successo ad un uomo del Connecticut. Aveva solamente 17 anni quando gli era stata rubata la sua Kawasaki KX125-H. Stava passando un pomeriggio con gli amici, quando la moto gli era stata rubata. Un piccolo incidente, la necessità di ottenere assistenza medica, e l'ingenuità di lasciare il veicolo a due ruote incustodito. Ovviamente al suo ritorno la moto non era più dove l'aveva lasciata. Qualcuno l'aveva rubata.

27 anni dopo l'ormai non più ragazzo e la sua moto sono stati finalmente ricongiunti.

La moto era stata lanciata in questi giorni all'interno del Bushnell Park di Hartford, oggi chiuso per via delle misure restrittive per contenere il covid-19. Un poliziotto ha notato il veicolo abbandonato durante un giro di pattuglia. L'agente ha ovviamente inserito i dati del veicolo nel database, scoprendo che si trattava di una moto rubata nel lontano 1992.

Oggi il proprietario della KX125-H ha più di 40 anni, chissà se troverà ancora la voglia di salire in sella. A prescindere, gli è stata restituita una bella parte della sua adolescenza.

Curiosamente, non si tratta nemmeno di un fatto così isolato. Episodi del genere succedono continuamente, anche in Italia. L'anno scorso un uomo del ferrarese ha ricevuto un regalo inaspettato dalle forze dell'ordine: la Vespa Piaggio 50 che gli era stata rubata 27 anni prima. Stessa dinamica, anche nel suo caso il furto era avvenuto quando era solo un ragazzino. L'unica differenza è che in quest'ultimo caso la polizia è riuscita a risalire anche all'autore del furto. Non male, contando che soltanto il 40% dei veicoli rubati vengono ritrovati e riconsegnati ai loro proprietari.