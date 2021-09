La polizia registra un inseguimento folle: elicotteri, furti d'auto e incidenti

Non di rado sulle nostre pagine abbiamo riportato di inseguimenti incredibili, per i quali la polizia è stata costretta ad una corsa di ore per braccare il fuggitivo (ecco un esempio). Stavolta però parliamo di un'operazione fuori scala, che ha richiesto il coinvolgimento di parecchie pattuglie e di un elicottero, e non sono mancati gli incidenti.

Innanzitutto ci teniamo a specificare che la serie di episodi si è verificata nella Bay Area di San Francisco, dove una Tesla Model 3 si è ritrovata in mezzo al caos e alla distruzione. La clip in alto è un montaggio fatto di riprese di dashcam e registrazioni dall'elicottero, che con la sua telecamera termica ha evidenziato manovre assurde.

Al decimo secondo del video in alto si vede subito il fuggitivo mentre sfreccia in autostrada sulla corsia destra seguito subito dopo da una volante della polizia. Al minuti 0:29 l'elicottero si tiene vicino alla scena e cattura l'auto in fuga che prosegue in maniera disperata nel tentativo di invertire marcia. Al minuto 0:53 la macchina perde anche lo pneumatico anteriore destro e finisce contro una barriera, ma il conducente non si arrende.

I fatti più gravi però vengono mostrati di seguito, quando degli automobilisti ignari si ritrovano a fronteggiare una macchina in arrivo dal senso di marcia opposto. Il conducente di un SUV, per evitare lo scontro frontale, scarta verso destra e colpisce una berlina ribaltandola ad alta velocità.



Tutto questo non ha fermato il responsabile del disastro, che in condizioni assolutamente precarie ha continuato a mettere a repentaglio l'incolumità degli altri utenti della strada. Al minuto 2:19 i criminali fermano la macchina e decidono di impossessarsi di un mezzo funzionante, ma l'assalto ad un pickup finisce male e un istante dopo gli agenti di polizia fermano i ricercati e ottengono il controllo della situazione. Entrambi i fuggitivi, un uomo e una donna, sono stati arrestati per numerosi reati, e con ogni probabilità non rivedranno molto presto la libertà.



Dal nostro canto speriamo che nessuno sia rimasto gravemente ferito in seguito agli incidenti, che ci ricordano quanto accaduto alcuni mesi fa su una extraurbana dell'Oregon, quando un agente fu costretto all'incidente per evitare il peggio.