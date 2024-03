Giusto segnalare la presenza della Polizia su Waze? In Ontario gli agenti dicono si

Numerosi Paesi, tra cui la Francia, hanno vietato le segnalazioni delle pattuglie di polizia nelle app di navigazione per un motivo estremamente semplice: i malviventi avrebbero potuto approfittare delle segnalazioni per evitare i posti di blocco. In Ontario però succede il contrario...

L'applicazione di navigazione Waze, di recente migliorata dalla UE, è stata messa in discussione poiché permette di localizzare i posti di blocco delle forze dell'ordine in tempo reale, rendendo più facile ai malviventi la fuga.

Come emerso da una ricerca, il motivo principale per cui l'app Waze risulta essere così utilizzata è rappresentato proprio dalla localizzazione delle forze di polizia, in Ontario però, in Canada, questo non sembra dar fastidio agli agenti che, anzi, hanno chiesto di essere segnalati sulla mappa dagli utenti tramite un post su Facebook.

Questo post spiega che chiunque veda la presenza delle forze di polizia sul navigatore, rallenta, uno degli obbiettivi per i quali la polizia lavora quotidianamente e apprezza la propria localizzazione. "Se ci segnalate sulla mappa, per tutta la durata del controllo i conducenti rallentano, ed è per questo che siamo qui", ha affermato la Polizia Provinciale dell'Ontario nel post.

Inoltre la polizia ha dichiarato che seppur questo permetta ai trasgressori del codice della strada di rimanere impuniti, permette comunque di garantire per gli altri utenti della strada di rimanere al sicuro lungo gli itinerari di viaggio in cui sono presenti i controlli.

Attualmente su Waze è possibile segnalare sia autovelox fissi che mobili, oltre ovviamente ai normali posti di blocco delle forze dell'ordine. Il sistema delle segnalazioni potrebbe presto arrivare anche su Google Maps e Mappe di Apple, anche se con alcune differenze. Inoltre è stato comunicato che a breve Waze segnalerà le strade più a rischio incidenti, un'ulteriore funzione di sicurezza offerta dal servizio.

