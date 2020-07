La polizia norvegese chiede aiuto ai proprietari di vetture Tesla, ecco perché

Oramai sappiamo benissimo che la Modalità Sentinella incorporata in tutte le Tesla in circolazione può essere un ottimo strumento in vari ambiti. Uno di questi è certamente la cattura di riprese di fondamentale importanza per la risoluzione di casi circa incidenti stradali e infrazioni varie, ma nel caso di oggi si è andati oltre.

Le autorità della Norvegia hanno infatti richiesto ai proprietari delle auto elettriche californiane aiuto per un caso di tentato omicidio, avvenuto alcuni giorni fa nei pressi della capitale del Paese scandinavo. Stando alle notizie riportate dai media locali, pare che qualcuno abbia provato a dar fuoco all'abitazione del sindaco della città di Sandefjord, nei pressi di Oslo.

Al momento la polizia non ha alcuna informazioni sulla vicenda, né indizi utili a risolvere il caso. E' per questo che si è chiesta collaborazione ai possessori di vetture Tesla, le quali spopolano in Norvegia come in nessun'altra parte del mondo. Stando ai dati di vendita, i prodotti di Elon Musk vanno a ruba, e fanno registrare preferenze più che doppie se confrontate con gli acquisti di auto a benzina e diesel.

Risulta molto probabile quindi che una Tesla sia passata davanti alla casa del sindaco nello stesso istante del tentato misfatto, e pertanto la condivisione di un video varrebbe oro. Il sindaco crede che coloro i quali hanno provato l'azzardo l'abbiano fatto con l'intento di ucciderlo, e contemporaneamente ha fornito alla polizia una lista di nomi delle persone possibilmente coinvolte. Dal nostro canto non possiamo far altro che sperare sia fatta rapidamente chiarezza, e vi aggiorneremo in caso di novità.

Per concludere vogliamo rimandarvi a casi nei quali le riprese della Modalità Sentinella sono state molto utili. Il primo concerne il video di un atto di vandalismo ingiustificato ai danni di una Tesla Model 3 parcheggiata, mentre il secondo riporta di un ladro beccato mentre rubava un computer dall'abitacolo di un veicolo parcheggiato vicino a una Tesla.