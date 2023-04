La polizia di New York ha il suo Bat Tracker: spara localizzatori GPS sulle auto

La polizia di New York ha presentato questa settimana alcune nuove tecnologie che verranno utilizzate in futuro, fra cui una sorta di Bat Tracker. Si tratta di un fucile che spara dei localizzatori GPS sulle auto.

Obiettivo degli agenti di New York, dove vi sono più stazioni di ricarica che benzinai, tracciare eventuali veicoli in fuga o sospetti, sparando appunto addosso agli stessi un proiettile grosso più o meno come una lattina di Coca Cola, che segue come un segugio il mezzo a cui è ancorato, e che nel contempo trasmette un segnale GPS.

Questo particolare fucile è stato sviluppato da StarChase e prevede anche lo "sparo" dalla parte anteriore dell'auto della polizia, anche in questo caso un richiamo alla Bat Mobile ma anche alle vetture super accessoriate di James Bond.

Obiettivo, come riferito dal sindaco della Grande Mela, Eric Adams, diminuire il numero di inseguimenti ad alta velocità in città, e quindi ridurre il rischio di eventuali incidenti. "Quello che vogliamo fare è mitigare il maggior numero possibile di inseguimenti ad alta velocità in città", ha dichiarato il primo cittadino della Grande Mela.

Questa tecnologia, assicura StarChase, è stata già utilizzata in passato svariate migliaia di volte ed ha sempre portato ad ottimi risultati, ma non sono mancate le polemiche da parte di alcuni newyorkesi che non vedono di buon occhio queste novità tech: “Si sta trasformando la cattiva fantascienza in una terribile polizia“, ​le parole di Albert Fox Cahn, direttore esecutivo del Surveillance Technology Oversight Project. “New York merita una vera sicurezza, non un falso ‘RoboCop’“.

La Legal Aid Society ha invece accusato il sindaco Adams e il NYPD di violare le norme di trasparenza, introducendo nuove tecnologie senza offrire ai cittadini un’opportunità significativa di sollevare preoccupazioni, nonostante l’approvazione del POST Act da parte del consiglio comunale due anni fa.

Come spesso avviene in questi casi, c'è sempre la necessità di bilanciare sicurezza, privacy e diritti individuali, ed è per questo che sono molti coloro che hanno espresso perplessità in merito all'utilizzo del Bat Tracker e delle altre tecnologie presentate.

Senza dubbio meno polemiche avevano accolto la notizia dello scorso gennaio, la dotazione di New York di 1.000 veicoli elettrici per la nettezza urbana e non solo.