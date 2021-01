La Polizia all'inseguimento di una Fiat Panda: la manovra finale è da brividi

Le nostre Forze dell’Ordine sono chiamate ogni giorno a un compito difficile, vigilare sulla nostra sicurezza. Sicurezza che talvolta può dipendere anche da una Fiat Panda “impazzita” fra tangenziali e autostrade. Guardate questo inseguimento della nostra Polizia...

A sirene spiegate una SEAT Ibiza della Polizia cerca di avvicinare una Fiat Panda che va decisamente troppo veloce, il conducente però non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il filmato dura circa un paio di minuti, con la Polizia che non calca troppo la mano per non mettere a repentaglio la sicurezza degli altri comuni automobilisti, comparse a loro insaputa di un vero e proprio inseguimento da film.

Certo gli agenti non avrebbero mai potuto immaginare la mossa grazie alla quale la Fiat Panda è riuscita a farla franca: in un istante, grazie a una manovra pericolosissima, la citycar italiana taglia la strada a un’altra vettura e riesce a uscire dalla tangenziale all’ultimo secondo utile. Inutile sottolineare il rischio corso dal conducente della Panda, che ha messo in pericolo altri utenti della strada e la sua stessa incolumità, poiché avrebbe potuto tranquillamente cappottare a quella velocità. Se avete letto l’articolo prima di vedere il filmato forse vi abbiamo spoilerato troppo, in ogni caso le immagini sono assolutamente da vedere...

A proposito di Panda, la piccola italiana si è resa protagonista recentemente di un simpatico siparietto con i giocatori dell’Atletico Madrid, per non dimenticare la sfida fra una Panda 4x4 e una Ferrari SF90 Stradale.