La polizia inglese bacchetta gli automobilisti troppo curiosi

Le corsie d'emergenza delle autostrade possono essere posti pericolosi. Coloro che lavorano per sistemare il caos provocato da un incidente tendono a essere osservati dagli automobilisti curiosi, i quali però spesso si distraggono andando a provocare code o, nei casi peggiori, anche ulteriori incidenti.

Per risolvere questa problematica le forze dell'ordine del Regno Unito hanno deciso di adottare una strategia piuttosto invasiva ai danni di coloro che non proseguono per la loro strada e danneggiano gli altri automobilisti. Come potete notare dal tweet in calce, la Derbyshire Roads Policing Unit ha condiviso la nuova iniziativa mostrando l'immagine di una piccola telecamera la quale riprenderebbe i luoghi dove avvengono gli incidenti provando a beccare i conducenti troppo distratti e persino quelli intenti a usare lo smartphone per catturare lo sciagurato evento.

La questione si apre a vari aspetti positivi e negativi. Qualcuno, sotto il post, ci ha tenuto a far sapere che neanche la polizia può registrare tutto e condividere le immagini ovunque senza violare la privacy, ma a ogni modo nel caso in cui gli agenti oscurino i volti e le targhe dei veicoli in transito, l'idea potrebbe risultare essere niente male, soprattutto se si prende in considerazione il fatto che la distrazione è una delle principali cause di incidente stradale.

Ad avvalorare questa tesi c'è un articolo pubblicato sul blog di Life Lanes, il quale afferma che il 10-16 percento degli incidenti stradali sul suolo statunitense sono provocati proprio dalla distrazione di coloro che rallentano per osservare le conseguenze di una collisione. Dal nostro canto potremmo dire che si tratta del classico caso dove basterebbe un po' di buonsenso, ma evidentemente ciò non è sufficiente.

Tra le riprese apprezzate troviamo sicuramente quelle che inchiodano gli autori del coal-rolling che, come potete vedere attraverso questo video, infastidiscono senza motivo i proprietari di auto elettriche. Le camere di bordo delle Tesla in questo senso sono utilissime, soprattutto quando la polizia ha bisogno di materiale per esaminare un caso specifico come l'incidente multiplo avvenuto alcune settimane fa negli Stati Uniti.