Polizia di Hong Kong ferma 45 supercar: era una colossale gara clandestina

Durante lo scorso fine settimana la polizia di Hong Kong è dovuta intervenire per mettere fine ad un evento a dir poco assurdo: un enorme gruppo di 45 supercar esotiche era intento a gareggiare tra le vie cittadine.

Le autorità locali hanno avviato le operazioni alle sette del mattino di domenica scorsa, e non molti minuti dopo hanno individuato e arrestato le attività illecite. Alcune vetture stavano sfrecciando a velocità estremamente elevate sull'Island Eastern Corridor in direzione ovest, per cui gli agenti hanno dovuto chiudere al traffico ben due corsie per far spazio a tutti bolidi in stato di fermo.

Il consigliere del Distretto Est, Derek Ngai Chi-ho ha riferito delle interessanti dichiarazioni al South China Mornin Post, attraverso le quali ha affermato che gli abitanti dell'area non credevano ai propri occhi e alle proprie orecchie, riferendo di rumori "causati da auto in corsa".

"La vicenda si trascina da molto tempo, e diventa seria dopo la mezzanotte o nelle ore piccole dei weekend e dei giorni di festa. Il problema è stato sollevato anche nel corso degli incontri del consiglio distrettuale." Queste le parole di Ngai.

A ogni modo, siamo piuttosto sorpresi dal fatto che un evento simile possa avere luogo. Certo è che Hong Kong è una delle metropoli più ricche al mondo, ma assistere al video in alto, dove vengono mostrate lunghe file di supercar, restituisce ciononostante una sensazione di stupore. Nel gruppo notiamo una serie di Nissan GT-R, tante McLaren, una Mercedes-AMG GT S, una Lamborghini Aventador SV, una Murcielago SV, varie Huracan, numerose Ferrari nuovissime e un po' meno nuove e anche più di una Porsche: la carrellata aerea è strabiliante, e non ci meraviglieremmo affatto se molti esemplari siano stati modificati dai loro proprietari.

In base ai report della polizia siamo venuti a conoscenza del fatto che a Hong Kong le gare clandestine siano aumentate del 40 percento nel corso dei primi 11 mesi del 2020 giungendo a 139 segnalazioni in meno di un anno.

A proposito di gare fra rapidissime supercar vogliamo condividerne con voi una pienamente legale. Ecco a voi il testa a testa sul quarto di miglio fra una Ferrari F8 Tributo e la nuova McLaren 765LT: chi la spunta?