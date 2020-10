La polizia giapponese a tutta velocità: arriva la Lexus LC 500

Negli Stati Uniti sempre più dipartimenti di Polizia stanno scegliendo le Tesla al posto delle precedenti Dodge, in Italia abbiamo in servizio persino una Lamborghini, in Giappone invece è appena entrata in squadra una Lexus LC 500.

Siamo nella prefettura di Tochigi, la stessa che già utilizza un cruiser Nissan GT-R, che ha ora ricevuto in dono da un pezzo grosso della farmaceutica, Kazuo Nakamura, la nuova supercar Lexus. Il manager ha donato la vettura assieme a un desiderio: che venisse utilizzata per prevenire gli incidenti stradali.

La sportiva, consegnata alla polizia locale solo qualche settimana fa, ha persino avuto una cerimonia di benvenuto lo scorso 27 settembre, come potete vedere nel filmato presente in pagina - accompagnata da parecchie supercar “civili” come parte di una campagna di prevenzione per la sicurezza stradale.

A quanto pare è la prima Lexus luxury a entrare in servizio presso la polizia giapponese - e invidiamo non poco gli agenti che potranno guidarla. Parliamo infatti di una supercar dal design aggressivo, con motore V8 da 5.9 litri che eroga la bellezza di 477 CV e 351 kW. 540 Nm la coppia massima ottenibile a 4.800 giri. Automatico il cambio, a 10 rapporti. Un vero bolide che potrebbe battersela con la nostra Lamborghini, non pensate?