La Polizia di Fremont è passata alla Tesla Model S: quanto ha risparmiato in carburante?

Se seguite le nostre pagine sapete che diversi dipartimenti di Polizia, negli Stati Uniti come in Europa, hanno da tempo fatto lo switch dalle auto a benzina alle Tesla elettriche. Ora anche la Polizia di Fremont dirama i dati dell’esperimento.

Il dipartimento è passato a una Tesla Model S 85 nel 2018 per 61.478,50 dollari, sostituendo una Dodge Charger del 2007 ormai destinata alla pensione. L’obiettivo era riuscire a tagliare i costi relativi al carburante e ora, a fine 2020, è arrivato il momento di scoprire la verità. Dal punto di vista ambientale, il dipartimento ha calcolato un risparmio di oltre 19.000 kg di CO2, in termini di manutenzione (costo dell’energia, manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie) c’è stato un risparmio annuale di 2.147 dollari rispetto a una classica vettura Ford PPV a benzina - il che in circa due anni ha portato a un risparmio di 4.097 dollari.

Inoltre la Tesla è rimasta in servizio 27 giorni in più rispetto a una normale PPV, poiché ha richiesto meno interventi in officina. L’autonomia della Tesla inoltre, attorno ai 420 km, ha tranquillamente coperto il tragitto quotidiano della Polizia di Fremont, che in media ha percorso dai 65 ai 112 km al giorno.

In pratica, facendo un mega riassunto, con una Ford PPV a benzina in un anno si sono spesi 8.048 dollari, con la Tesla Model S 85 5.901 dollari, con 27 giorni di servizio in più. Davvero niente male, non credete? Cliccate sul link di seguito invece per sapere come si è comportata una Tesla Model S con oltre 365.000 km.