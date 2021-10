La Polizia francese ha scelto l'Alpine A110 come auto aportiva per il pronto intervento

I mezzi delle forze dell’ordine suscitano un certo fascino sin da tenera età, forse perché sembrano delle versioni speciali ed ultra equipaggiate di berline o hatchback che in realtà non sono tanto differenti dalle versioni standard. Infatti le forze dell’ordine spesso aggiungono vetture più sportive alla loro flotta, compresa la polizia francese.

A differenza di quanto si possa immaginare, le auto della flotta “standard” sono più che altro ricche di strumentazione ed equipaggiamento adatto ad ogni evenienza, ma il motore rimane quello di serie (guardate com’è fatta l’Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri). Ma quando servono interventi rapidi (non pensate soltanto agli inseguimenti da film) allora sì che entrano in gioco i mezzi sportivi. In Italia ad esempio, abbiamo la Lamborghini Huracan data in dotazione alla Polizia di Stato per il trasporto veloce di organi, mentre in Francia arriveranno 26 esmeplari dell’Alpine A110.

La Gendarmerie francese infatti ha scelto la sportiva per eccellenza del suo paese, che offre un ottimo handling e prestazioni ragguardevoli per poter portare a termine le missioni più disparate. Il suo utilizzo primario però sarà quello di pattugliare le aree extra-urbane, con un occhio di riguardo “nell’effettuare interventi in autostrada con i trasgressori dell'alta velocità, nell'ambito della sicurezza stradale o di altre missioni di polizia”.

E non abbiamo dubbi a riguardo, dato che la piccola sportiva francese monta un motore 1.8 litri turbo capace di 250 CV che le permetto un ottimo spunto in accelerazione, con un tempo sullo 0-100 km/h di soli 4,5 secondi che, assieme al comportamento dinamico di altissimo livello, la renderanno una vera e propria spina nel fianco per i trasgressori di turno.