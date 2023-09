La polizia francese passa alle moto elettriche Energica Experia

Spesso su queste pagine ci capita di raccontarvi di questo o quel commissariato che ha sostituito le proprie auto termiche con vetture elettriche (Oracle sta sviluppando il Tesla Cybertruck della polizia). Oggi ci occupiamo di qualcosa di leggermente diverso: le forze dell’ordine francesi sfrecceranno su moto elettriche Energica.

L’Union de Groupements d'Achats Publics (UGAP) ha confermato che la Polizia francese potrà presto utilizzare veicoli a due e tre ruote a zero emissioni forniti da Energica Motor, l’azienda italiana di moto elettriche ad altissime prestazioni. Andando più nello specifico, Energica fornirà veicoli soprannominati Road Trail con potenza al di sopra degli 8 kW alla Polizia Nazionale francese e alla Gendarmeria Nazionale.

Ovviamente a impreziosire la gamma ci sarà l’ammiraglia Energica Experia, una moto touring che sarà personalizzata con tutto il necessario per essere un perfetto veicolo della polizia. A occuparsi della fornitura di veicoli sarà la Durisotti SAS, il distributore di Energica in Francia già dal 2017.

Le moto saranno dotate di sirene, lampeggianti, bauli laterali e di una speciale livrea con i colori delle forze dell’ordine francesi. Le colorazioni saranno sostanzialmente tre: la Gendarmeria e la Polizia avranno livree leggermente differenti, una blu e una grigia, mentre ci saranno anche Energica non customizzate per il lavoro di pattuglia.

Certo la polizia francese non avrebbe potuto scegliere moto elettrica più carrozzata della Energica Experia: abbiamo un motore centrale che eroga 101 CV con 115 Nm di coppia. Lo sprint 0-100 km/h può avvenire in 3,5 secondi, inoltre il pacco batteria è da 11,7 kWh, capace di promettere fino a 420 km di autonomia in ambito urbano. In autostrada il range ovviamente cala, siamo a circa 250 km, l’utilizzo dei veicoli però avverrà prettamente in città.