La Polizia ferma una Tesla Model 3 ma alla guida non c'è nessuno: il video

È successo, anche prima di quanto in realtà ci aspettassimo: la polizia ha fermato una Tesla che si muoveva senza conducente. È accaduto al canale YouTube DragTimes mentre girava un video sulla funzione Smart Summon.

Se ci seguite ormai sapete di cosa stiamo parlando, della nuova funzione arrivata con il software Tesla V10 che permette di richiamare la Tesla Model 3 con lo smartphone entro un raggio di 45 metri. La cosa ha letteralmente scatenato la community Tesla, che ha persino girato video con le auto in movimento mentre alla guida sedeva uno scheletro.

Ma torniamo a DragTimes: Brooks Weisblat, il proprietario del canale, non ha visto arrivare l'auto della polizia, nello stesso tempo ha bruciato uno stop con Smart Summon, motivo per cui la Tesla è stata fermata da un agente. A bordo però non c'era nessuno, è probabilmente la prima volta nella storia che accade qualcosa di simile, chi prende dunque la multa in casi come questi? Stiamo ovviamente scherzando, si solleva però un'importante questione, anzi più di una.

Il primo dubbio riguarda la possibilità della polizia di multare una vettura all'interno di un parcheggio; in genere le regole si applicano alle strade regolamentari, questo però può dipendere da Paese a Paese. L'altra questione riguarda l'attuale regolamentazione in merito a funzionalità "autonome" come appunto Smart Summon, che non prevedono alcun conducente alla guida - terreno spinoso e ancora molto confuso. In Europa un sistema simile è addirittura illegale, oltre i 6 metri di raggio.

In ogni caso la questione è finita "all'acqua di rose", con l'ufficiale che non ha fatto molte storie, anzi si è dimostrato divertito e incuriosito dalle nuove possibilità della Model 3. L'agente ha comunque fatto tutti i controlli del caso, anche se Weisblat è riuscita a cavarsela senza beccare alcuna multa. Almeno questa volta.