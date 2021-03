Polizia ferma minorenne al volante di una Tesla:'guidava l'Autopilot'

Una minorenne statunitense è stata fermata poche ore fa dalla polizia locale mentre era al volante di una Tesla. Ovviamente la ragazzina non era in possesso di una regolare patente per cui, un attimo prima di serre interrogata da un agente, si è giustificata saltando sul sedile posteriore e affermando che fosse l'Autopilot a guidare la vettura.

Il peculiare incidente si è verificato nei pressi di Daytona Beach, in Florida, dove il vicesceriffo della contea di Flagler ha arrestato la corsa di una Tesla Model Y mentre percorreva la corsia nel senso di marcia sbagliato. Non appena la macchina elettrica si è fermata, ha immediatamente cominciato ad arretrare fino ad accostarsi alla volante delle polizia.

A tal punto l'agente si è avvicinato al finestrino anteriore sinistro per chiedere spiegazioni dello strano comportamento stradale, ma si è accordo che sul sedile del conducente non c'era nessuno. Nell'abitacolo c'erano infatti due ragazzine di 14 e 15 anni: una era accomodata sul sedile passeggero anteriore e l'altra si trovava sui sedili posteriori.

Entrambe hanno affermato che in realtà non stavano guidando loro, bensì la Guida Autonoma Completa del crossover elettrico. Dal nostro canto ci teniamo a ricordare che il pacchetto "Guida Autonoma Completa" è disponibile solo in versione beta, e quindi è assolutamente necessario che il conducente sia al proprio posto e non tolga mai le mani dal volante.

A ogni modo l'agente ha subito scoperto che le ragazzine stavano mentendo, anche perché è risaputo che l'Autopilot si disattiva automaticamente quando si accorge che l'automobilista lascia il volante per troppo tempo. In seguito si è scoperto che le "avventuriere" fossero partite da Charleston, nel South Carolina, e avessero percorso addirittura 500 chilometri all'insaputa di loro genitori.

Lo sceriffo Rick Staly ha commentato nel merito dicendosi sollevato per come si sia conclusa la faccenda, ma al contempo speranzoso che le ragazzine abbiano imparato un'importante lezione per il futuro. Nel caso in cui voleste approfondire l'argomento vi consigliamo di dare uno sguardo all'articolo del Daytona Beach News-Journal.

In chiusura vogliamo citare un altro avvenimento quantomeno particolare. Un canale Twitch è diventato popolare grazie alla telecamera fissa su un incrocio dove un segnale di stop viene regolarmente ignorato: a quanto pare oltre il 98 percento degli automobilisti non accenna affatto a fermarsi.