La polizia ferma un'auto a guida autonoma senza conducente e la vettura reagisce...

Ascoltate questa storia che arriva da San Francisco: una pattuglia di agenti ha provato a fermare un'auto, rendendosi subito conto di aver fermato una vettura senza conducente. L'auto inoltre, dopo il fermo, è subito ripartita... ma solo per raggiungere un luogo migliore e più sicuro, senza intralciare il traffico. Il futuro è insomma arrivato.

L'auto a guida autonoma in questione fa parte dell'azienda Cruise, che opera queste particolari vetture a San Francisco. Cruise ha una flotta di Chevy Bolt customizzate (assieme a delle Waymo di Google) e già in passato ha redatto guide per spiegare agli agenti di polizia come interagire con le loro auto senza conducente.



L'azienda possiede anche un numero di telefono d'emergenza che i poliziotti possono telefonare in casi come quello raccontato oggi. L'aspetto più curioso di questa vicenda, al di là della sorpresa dall'agente che non ha trovato nessuno alla guida della vettura fermata, è stato proprio la reazione dell'auto.



Dopo il fermo, non appena gli agenti si sono allontanati ha ripreso la sua corsa... solo per spostarsi qualche metro più in là e attivare le quattro frecce. Queste auto sono programmate per non intralciare il traffico e cercare sempre il punto più sicuro presso cui fermarsi. Per capire gli sforzi fatti da Cruise per aiutare gli agenti di polizia, in basso trovate anche una sorta di video-guida che spiega alle pattuglie a interagire con i prodotti a Guida Autonoma.