La polizia di Dubai ha appena aggiunto una Classe G Mansory da 300mila euro alla flotta

La Mansory P720, basata sulla Mercedes-AMG G-63 è la new entry della flotta di veicoli della polizia di Dubai: dalla recente comparsa anche di una Lamborghini Urus Performante, le forze dell'ordine del paese continuano ad aggiungere veicoli esotici di ogni tipo.

Mentre molte forze di polizia in tutto il mondo utilizzano supercar per le loro attività (in Italia portiamo l'esempio della Lamborghini Huracan), ciò che distingue la flotta della polizia di Dubai è la loro vasta e incredibile collezione di auto di lusso che riflette lo stile e il prestigio della città stessa.

Questa Mansory P720 si distingue per la sua iconica combinazione di colori verde e bianco, che richiama la tradizionale livrea della Polizia di Dubai. Il numero "720" nel nome si riferisce alla potenza erogata dal SUV, che è stata aumentata da Mansory a 720 cavalli, rispetto ai 570 cavalli del motore V8 da 4,0 litri originale della Mercedes Classe G. Questo upgrade consente alla Mansory P720 di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, nonostante il peso di oltre due tonnellate. Anche se la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, questa vettura resta notevolmente veloce per essere un SUV di grandi dimensioni.

Come "rito di iniziazione" per questa nuova aggiunta alla flotta della polizia, è stata organizzata una cerimonia di consegna tenutasi presso il Dubai World Trade Center durante il World Police Summit, al quale hanno partecipato vari capi della polizia locale e il fondatore della stessa Mansory.

Dopo anche il recente acquisto di un Tesla Cybertruck alla lista dei veicoli della polizia di Dubai (tanto per non farci mancare niente), le forze dell'ordine della città possono contare anche sull'aiuto di rarissime hypercar in edizione limitata come la Bugatti Veyron, l'Aston Martin One-77 e una McLaren Artura, dimostrano l'impressionante diversità e l'attenzione al lusso della loro flotta. Insomma, un autentico esercizio di stile e immagine.

