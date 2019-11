La Polizia di Dubai acquista un Tesla Cybertruck: il crimine ha le ore contate?

Prima o poi doveva succedere, qualcuno lo aveva già immaginato grazie a dei dettagliati render, non pensavamo però che accadesse così in fretta: la Polizia di Dubai avrà in forze il Tesla Cybertruck di Elon Musk.

Gli agenti della polizia locale sono probabilmente fra i più fortunati al mondo, poiché per inseguire i cattivoni hanno già avuto in passato delle Porsche 918 Spyder, una Bugatti Veyron, così come una rarissima Aston Martin One-77 e una Ford Mustang custom, del resto la città è piena di supercar e per inseguirle c’è bisogno di mettersi alla pari.

Nella flotta della Polizia di Dubai contiamo anche una Lamborghini Aventador, un’Audi R8 e una piccola Renault Twizy, anche se questa serve più per i micro spostamenti centrali che per altro. Ebbene in tutta questa collezione di meraviglie non poteva mancare l’oggetto del desiderio del momento: un Tesla Cybertruck, che la Dubai Police ha annunciato tramite una foto ufficiale sull’account Twitter.

Nell'immagine si può vedere il Cybertruck già agghindato a dovere con i colori della polizia locale, un mezzo indistruttibile che dovrebbe arrivare nelle strade di Dubai nel 2020, come segnalato dalla didascalia del post, anche se difficilmente questo accadrà visto che la produzione seriale partirà solo a fine 2021. La produzione della variante Tri Motor addirittura nel 2022. Che Elon Musk abbia fatto un’eccezione per la Dubai Police?