Le e-bike fuori dalle piste ciclabili? Succede in una cittadina del Nevada

Dagli Stati Uniti d'America arriva una storia che ha quasi dell'assurdo, e le protagoniste sono le e-bike. Queste particolari due ruote dall'altra parte dell'oceano sono utilizzate anche da vari distretti di Polizia, i quali ne fanno un uso piuttosto diffuso. Ma questo nuovo episodio è a dir poco ambiguo.

In America, infatti, molti dipartimenti mettono a disposizione dei propri agenti alcune bici elettriche da utilizzare durante il servizio. Queste si rivelano spesso una soluzione a dir poco ottimale, prima di tutto perché le bici sono mezzi agili e soprattutto comodi, poi anche perché permettono di rispettare l'ambiente. Ma mentre tra le pattuglie aumenta l'utilizzo di queste due ruote, allo stesso tempo si registra un utilizzo in aumento di e-bike illegali, le quali vengono prontamente sequestrate.

Comunque sia, in tutti i 50 stati della nazione l'utilizzo delle e-bike (qui la nuova e-bike MV Agusta per andare al lavoro in bici) è alquanto sviluppato; eppure esiste un luogo in cui queste non sono le benvenute. Ci troviamo a Washoe County in Nevada, in questa cittadina al nord del lago Tahoe, recentemente è stata varata una disposizione che vieta alle bici green di utilizzare le piste ciclabili, recintandole quasi sull'asfalto in mezzo alle automobili e agli altri mezzi pesanti.

Una decisione piuttosto discutibile che presenta un dettaglio che definiremmo assurdo. Infatti, il metodo utilizzato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Washoe ha un che di esilarante. Per tenere sotto controllo la situazione in modo più efficace, infatti, è stato aumentato il numero di e-bike tra gli agenti di polizia. Dunque delle e-bike per vietare alla gente di utilizzare delle e-bike... Tornando al nocciolo della questione, pensate che le e-bike possano essere pericolose per gli utenti "standard" sulle piste ciclabili?