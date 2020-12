La polizia potrebbe distruggere la Aventador SVJ di un calciatore del Manchester City

Nel corso delle ultime è saltato agli onori della cronaca un evento parecchio bizzarro: la polizia del Regno Unito potrebbe decidere di rottamare la Lamborghini Aventador SVJ di Benjamin Mendy, terzino attualmente in forze presso il Manchester City.

Mendy acquistò la fiammante Lambo alcuni mesi fa sul territorio francese, e soltanto di recente l'ha portata in Inghilterra. Circa un mese fa, più precisamente il 5 novembre scorso, Mendy sarebbe stato fermato dalla polizia a Cheshire mentre guidava il bolide senza patente valida e un'assicurazione. Date le gravi violazioni del codice stradale, gli agenti decisero di sequestrare la vettura, e subito dopo Mendy cominciò a fare di tutto per riottenerla.

In genere le forze dell'ordine britanniche tengono l'auto sotto sequestro per un massimo di 14 giorni, durante i quali il proprietario è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta per farsi restituire il veicolo. Il problema è che, se il calciatore non dovesse riuscire a venire in possesso di tutti i documenti necessari alla restituzione della Aventador SVJ, la polizia sarà costretta a distruggerla.

Il The Sun ha fatto sapere che il 4 dicembre, e cioè a 20 giorni dal sequestro, Mendy stava ancora provando a sbloccare la situazione. Di seguito riportiamo le parole di una fonte anonima messasi in contatto col tabloid inglese:"Ben è un grande giocatore, ma non è altrettanto bravo dal punto di vista della burocrazia e delle scartoffie. Non si è reso conto di non essere assicurato, e adesso è vittima di un enorme errore. Adesso sta disperatamente provando a correggerlo, ma il fatto è che a 20 giorni dal sequestro della sua macchina, rischia di vedersela distruggere. La polizia lo sa bene che la rivuole indietro, e sarà sicuramente felice di restituirgliela, ma soltanto dopo che lui avrà fornito i documenti necessari."

Giusto per farvi capire l'entità del danno nel caso in cui la polizia dovesse effettivamente rottamare la macchina, vi diciamo che la Aventador SVJ è stata assemblata in appena 900 esemplari, venduti a cifre astronomiche. Per Ben Mendy, che per i prossimi cinque anni guadagnerà 57 milioni di euro, forse non sarà una grande perdita, ma scommettiamo non voglia comunque perdere il suo bolide.

