La polizia è contentissima delle Tesla Model 3:'ti ripagano subito'

Il capo di un dipartimento di polizia statunitense ha deciso di sostituire le volanti in uso, le diffusissime Dodge Charger ad alimentazione tradizionale, con delle controparti completamente elettriche: le Tesla Model 3 Long Range Plus.

Dalle informazioni condivise l'esperimento è andato benissimo, anche per quanto concerne l'efficienza e la sostenibilità economica dell'operazione, poiché le Tesla Model 3 si ripagano in meno di due anni. In pratica è dal settembre del 2019 che gli agenti di Bargersville hanno in uso le EV californiane, ed ecco come ha commentato la vicenda il capo della polizia locale, Todd Bertram:

"Le due cose principali che cercavamo quando abbiamo acquistato le automobili erano ovviamente l'economicità e le performance. Molte volte quando si acquista una macchina la quale deve rientrare nella soglia di spesa, le performance vengono sacrificate. Con la Tesla, le performance sono migliori delle auto che guidiamo al momento. E' strabiliante, è fluida, è potente e si guida alla grande."

Insomma, Bertram a quanto pare è rimasto folgorato dal passaggio da Charger a Model 3, e non solo per ragioni emotive o di feeling, ma anche riguardo i freddi numeri. La Model 3 Standard Range Plus è un po' più cara della Dodge Charger, ma la polizia si aspetta di risparmiare circa 6.000 dollari l'anno tra riparazioni, tasse e consumo di carburante: in pratica la EV ripagherà in breve tempo il maggiore esborso.

In linea di massima le volanti vengono tenute per circa sei anni e, dopo essersi fatti due conti monetari, gli agenti hanno determinato un risparmio di 20.000 euro per ogni Model 3 in uso rispetto alla precedente Charger. Dopo aver usato a fondo i prodotti di Elon Musk, Bertram crede che il recupero dell'investimento accadrà in circa 19 mesi dall'acquisto, come ha specificato egli stesso attraverso un post su Twitter visibile in fondo alla pagina.

Per concludere vi rimandiamo ad un'altra eccellente notizia per la casa automobilistica californiana. La Tesla Model S in versione Long Range Plus ha appena ricevuto il rating dalla EPA (Environmental Protection Agency), la quale le ha assegnato un'autonomia per singola carica mai registrata prima da una vettura completamente elettrica.