Polizia contro centauro a 225 km/h: l'inseguimento è un fiasco

Ogni vettura della polizia negli USA possiede una dashcam sempre attiva, che registra e visualizza a schermo anche informazioni quali la velocità istantanea e le coordinate GPS. Una di queste telecamere ha registrato un inseguimento lungo quasi 20 minuti contro un motociclista: l’auto della polizia ha toccato velocità anche di 225 km/h.

L’inseguimento è avvenuto in Arkansas a fine settembre, solo ora però le immagini sono finite sui social, generando non poche polemiche. Non tanto perché, per l’appunto, il filmato è finito sul web, negli USA c’è molta più libertà dell’Europa su queste cose; il problema è la tattica utilizzata dagli agenti impegnati nella cattura. In quasi 20 minuti più volte agenti e motociclista si sono messi in situazioni pericolose, che avrebbero potuto ferire in modo serio gli stessi protagonisti come anche gli altri utenti della strada, del tutto innocenti.

Qualcuno potrebbe dire che “il fine giustifica i mezzi”, se serve agguantare un motociclista pericoloso è bene tentare qualsiasi strada pur di risolvere la questione e ristabilire la quiete pubblica. Peccato però che dopo il lungo e pericoloso inseguimento il centauro sia comunque riuscito a scappare, nonostante non sembrasse proprio a suo agio nella guida (guardate quante volte avvicina i piedi sull'asfalto): ha abbandonato la moto sul ciglio dell’autostrada ed è scappato fra gli alberi. Gli agenti non hanno neppure notato subito l’abbandono del veicolo, del resto era buio pesto, nel tempo in cui hanno fatto inversione il sospetto aveva già attraversato la corsia contraria per lanciarsi fra la vegetazione. Dopo 5-6 minuti di ricerca nella sterpaglia, gli agenti si sono arresi all’evidenza: il motociclista è riuscito a disperdersi.

A proposito di inseguimenti: un uomo ha provato a sfuggire alla polizia a bordo di un trattore, il video dell'inseguimento è diventato virale.